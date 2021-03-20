2021/03/20 | 18:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أفاد مصدر نيابي، اليوم السبت، بإنتهاء إجتماع رئاسة البرلمان مع الوفد الكردي دون التوصل لإتفاق.وقال المصدر لـ”النور نيوز”، ان “اجتماع رئاسة مجلس النواب مع الوفد الكردي انتهى دون التوصل لاتفاق”، مشيرا الى “مغادرة وفد حكومة إقليم كردستان لمبنى المجلس”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل.. إنتهاء إجتماع رئاسة البرلمان مع الوفد الكردي دون التوصل لإتفاق) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل.. إنتهاء إجتماع رئاسة البرلمان مع الوفد الكردي دون التوصل لإتفاق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).