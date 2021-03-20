مصدر نيابي يكشف سبب تاخير انعقاد جلسة التصويت على الموازنة

2021/03/20 | 18:04 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشف مصدر نيابي عن سبب تاخير انعقاد جلسة التصويت على تمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 والتي من المقرر ان تعقد في تمام الساعة الخامسة من عصر اليوم السبت.وعزا المصدر النيابي، اسباب تاخير انعقاد الجلسة الى” نقطة خلافية بشأن المادة المتعلقة بحصة إقليم كردستان تؤخر انعقاد جلسة التصويت على موازنة 2021″.

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