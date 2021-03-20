الكرد يشترطون تضمين مخصصات 17 عاما مقابل التصويت على الموازنة

2021/03/20 | 18:06 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..

أكدت النائبة عن تحالف الفتح وفاء حسين الشمري، السبت، استمرار الخلافات مع الجانب الكردي على بعض فقرات مشروع قانون الموازنة الاتحادية.

وقالت الشمري في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن “حصة الاقليم وسعر صرف الدولار والنظر بحجب البطاقة التموينية وتخصيص درجات للاداريين أبرز النقاط الخلافية في موازنة 2021″، مبينة أن “الاقليم يطالب بتضمين مخصصاته منذ عام ٢٠٠٤ ولغاية ٢٠٢١”.

وأضافت، أن “بعض القوى الشيعية ترفض التصويت على الموازنة ما لم يتم تخفيض سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي”، موضحة وجود “سعي نيابي لتعديل فقرة حجب مفردات البطاقة التموينية عن أصحاب الدخل ممن يتقاضى راتب مليون دينار عراقي”.

واستبعد عضو تحالف الفتح، النائب مختار الموسوي، السبت، عقد جلسة البرلمان الخاصة بالموازنة حتى السادسة من عصر اليوم.



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