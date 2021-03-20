نائب رئيس البرلمان: قد يتأجل إقرار الموازنة عدة أيام

2021/03/20 | 18:07 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

أكد نائب رئيس البرلمان العراقي، بشير الحداد، أن الاطراف الشيعية لا تستطيع التراجع عن اتفاق حصة إقليم كردستان من الموازنة بعد توقيعها عليه، مشيراً إلى احتمال تأجيل جلسة التصويت على مشروع القانون لعدة أيام.

وقال الحداد في تصريح لعدة وسائل إعلام من بينها / المعلومة/، بعد انتهاء اجتماع برئاسة قوباد طالباني والكتل الكردستانية إن “بعض الأطراف تدعم تأجيل الجلسة لعدة أيام وسنرى ما سنقرره بهذا الشأن بعد قليل”.

ورداً على إلغاء اتفاق وفد كوردستان مع الأطراف الشيعية بعد انحلال الأخيرة عن التزامها، أوضح أنه “ليس هنالك مجال للتراجع عن الاتفاق بعد التوقيع عليه من الأطراف المعنية والمصادقة عليه من اللجنة المالية وتعميمها”.

وتابع: “نحن في رئاسة البرلمان لا نتفق ما أي تراجع وسيتم تمرير ما توصلت اليه الأطراف من اتفاق”.



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