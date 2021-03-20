الجوية يواصل الثبات على صدارة الممتاز برباعية في مرمى زاخو

2021/03/20 | 18:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم / بغداد

واصل فريق الجوية بكرة القدم اليوم السبت( 20 آذار 2021)، الثبات على صدارة المنافسة بفوز كبير على زاخو وصل بالنتيجة الى 4 - 1، بلقاء جرى على ملعب الشعب الدولي ضمن مباريات افتتاح الجولة 25 بدوري الكرة الممتاز.

وقال مراسل (بغداد اليوم) ، " بداية الشوط الاول فقط شهدت فورة وضغط لزاخو وفرصة ثمينة عند الدقيقة 3، وبعد الدقيقة ٥ منه تسيد الجوية المباراة وكانت البداية من مصطفى معن في الدقيقة 14 وهدف السبق، وضاعف حمادي احمد النتيجة عند الدقيقة 27 بالهدف الثاني، وثالث عن همام طارق في الدقيقة 33 لينهي الجوية الشوط الاول بأفضلية وثلاثية نظيفة".

وأضاف،" وأستمرت إدارة المباراة من قبل الجوية والهدف الرابع عند الدقيقة 63 جاء بواسطة حسين جبار، ليقتنع الجوية بالنتيجة واللعب بأريحية من دون جهد، حتى الدقيقة 87 وركلة جزاء لزاخو قلص فيها الفارق بتسديدة بروا نوري لينتهي اللقاء للجوية 4 - 1 ".

وبهذا الفوز زاد رصيد الجوية الى النقطة 56 وصدارة المنافسة، تاركاً المركزين الثاني والثالث للشرطة والنجف بفارق الاهداف وبـ 46 نقطة لكل فريق.

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