اجتماع مشترك لرئاسة البرلمان وقادة الكتل لتمرير الموازنـة

2021/03/20 | 18:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ عقدت رئاسة مجلس النواب اجتماعا مشتركـا بالكافتريا مع رؤساء الكتل الشيعية والسنيـة ، لمناقشة تمرير مشروع قانون الموازنة العامة 2021 خلال جلسة اليوم السبت ، بغياب الكتل الكرديـة ./انتهى5

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