الكتل الكردية تجتمع مع نوابهـا حول خلافات حصة الاقليم في الموازنـة

2021/03/20 | 18:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / عقدت الكتل الكردية اجتماعا مغلقا مع نوابهـا عصر اليوم السبت ، لاطلاعهم على مستجدات اجتماعات اللجنة المالية النيابية والخلافات بشان المادة 11 المتعلقة بحصة اقليم كردستان من الموازنة العامة ./انتهى5

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