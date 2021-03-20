حرب السيطرة .. السيناريو الممتع

2021/03/20 | 18:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: هادي جلو مرعي

لاتبدو الصين وروسيا والهند، وحتى

تركيا وايران بمستوى أقل كمنظومة حكم

مهتمة لتفشي الفيروس اللعين لجهة الرعب

والإنهيار، وعلى النقيض من الدول

الأوربية وأميركا التي ركعت

إقتصادياتها،

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