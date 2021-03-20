اسرائيل سراب بقيعة

2021/03/20 | 18:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: عبد الكاظم حسن الجابري

لا شك ان اسرائيل عبارة عن كيان غاصب,

وعصابة منظمة تستحوذ على ارض ليست لها,

ولا تمت باي صلة لهذه الارض, وانها

–اسرائيل- شتات لميم من دول شتى تجمع

لانتاج هذا التشكيل المسخ,

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