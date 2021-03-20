موازنة ذاك الطاس وذاك الحمّام

2021/03/20 | 18:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: أياد السماوي

بالرغم من عدم وجود نسخة تتضمن

التعديلات النهائية على مشروع قانون

الموازنة العامة لسنة 2021 , إلا أنّ ما

تسرّب من حديث عن مشروع قانون الموازنة

للعام الجاري , يؤكد أن قانون

الم

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