2021/03/20 | 18:08 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم: أياد السماوي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موازنة ذاك الطاس وذاك الحمّام) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بالرغم من عدم وجود نسخة تتضمن
التعديلات النهائية على مشروع قانون
الموازنة العامة لسنة 2021 , إلا أنّ ما
تسرّب من حديث عن مشروع قانون الموازنة
للعام الجاري , يؤكد أن قانون
الم
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موازنة ذاك الطاس وذاك الحمّام) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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