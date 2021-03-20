برلماني يرجح تأجيل التصويت على الموازنة

2021/03/20 | 18:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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رجح النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني ديار برواري، اليوم السبت، تأجيل جلسة التصويت على الموازنة الى الثلاثاء او الخميس المقبلين.

وقال برواري في حديث صحفي، ان “اجتماع اليوم كان جيد و رئيس الوفد المفاوض قوباد طالباني غادر البرلمان لوجود التزامات اخرى لديه خارج البرلمان”، مبينا ان “اغلب اعضاء الوفد المفاوض ما زالو داخل البرلمان، والاتفاق بين الوفد واللجنة المالية استكملت اجزاء كثيرة منه وما تبقى الا نقاط بسيطة، وهي ليست النقطة الوحيدة التي عليها اختلاف لكن هنالك كتل اخرى لديها ايضا ملاحظات حول الموازنة”.

ورجح برواري، “تأجيل جلسة التصويت على الموازنة الى مابعد اعياد نوروز يومي الثلاثاء او الخميس المقبلين”.

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