حقوق الإنسان تدين اعتقال الصميدعي وتطالب بإطلاق سراحه

2021/03/20 | 18:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني دانت عضو مجلس المفوضية العليا لحقوق الإنسان فاتن الحلفي، اليوم السبت، اعتقال المحلل السياسي إبراهيم الصميدي من منزله ليلاً، مطالبةً بإطلاق سراحه.وقالت الحلفي في تصريح صحفي تابعه “المركز الخبري الوطني” إن “الاعتقال بهذه الطريقة منافٍ لمبادئ حقوق الإنسان، ويعد انتهاكاً صارخاً لحرية الرأي وتكميماً للأفواه”.وأعربت عن “استنكارها لعملية […]

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