2021/03/20 | 18:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد الشعبي يعلن القبض على مرتكبي جريمة البودور المركز الخبري الوطني.

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