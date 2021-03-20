رئاسة البرلمان تجتمع بقادة كتل سياسية لمناقشة تمرير الموازنة

2021/03/20 | 18:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد عقدت رئاسة مجلس النواب، اليوم السبت، اجتماعاً مع قادة كتل سياسية لمناقشة تمرير الموازنة.وقال مصدر برلماني، إن “اجتماعاً عقد حاليا في كافتيريا مجلس النواب بين رئيس المجلس محمد الحلبوسي ونائبه الاول حسن الكعبي وعدد من قادة القوى السياسية لمناقشة تمرير موازنة 2021 خلال جلسة اليوم”

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