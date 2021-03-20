صالح يؤكد للفياض ضرورة مواصلة الجهد الأمني لمكافحة الإرهاب وملاحقة خلايا داعش

2021/03/20 | 18:24 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ استقبل رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم السبت، في مقر إقامته في السليمانية، رئيس هيأة الحشد الشعبي فالح الفياض.وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية، في بيان انه “جرى، خلال اللقاء، بحث التطورات السياسية والأمنية في البلد، وأهمية تضافر الجهود لتعزيز أمن واستقرار المواطنين، والتأكيد على ضرورة مواصلة الجهد الأمني لمكافحة الإرهاب وملاحقة خلايا داعش التي تحاول زعزعة الاستقرار في بعض المناطق”.واكد على “تعزيز سلطة الدولة وسيادتها، ودعم أجهزتها الأمنية في حماية أمن المواطنين، وحماية السلم المجتمعي والأمن العام”.

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