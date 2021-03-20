الكرد يبحثون خيار مقاطعة جلسة التصويت على الموازنة

2021/03/20 | 18:25 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

أفاد مصدر برلماني، السبت، بأن الكتل السياسية تبحث خيار مقاطعة جلسة التصويت على الموازنة.

وقال المصدر لوكالة /المعلومة/ إن “الكتل الكردية البرلمانية عقدت اجتماعا مغلقا مع نوابهـا في البرلمان، لاطلاعهم على مستجدات اجتماعات اللجنة المالية النيابية والخلافات بشان المادة 11 المتعلقة بحصة اقليم كردستان”.

وأضاف، أن “الاجتماع بحث مقاطعة جلسة التصويت على الموازنة”.

وغادر رئيس الوفد الكردي المفاوض قوباد طالباني، السبت، مبنى مجلس النواب الاتحادي بعد مدة قصيرة من عقده اجتماعا مع رئاسته، وسط انهيار المفاوضات بيه وبين الكتل السياسية.



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