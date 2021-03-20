2021/03/20 | 18:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم السبت، أهمية تعزيز الأمن وسلطة الدولة وسيادتها.وقال مكتب رئيس الجمهورية في بيان تابعه “المركز الخبري الوطني” إن “صالح استقبل في مقر إقامته في السليمانية، رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، وجرى، خلال اللقاء، بحث التطورات السياسية والأمنية في البلد، وأهمية تضافر الجهود لتعزيز أمن واستقرار […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأمن وتعزيز سيادة الدولة في اجتماع صالح والفياض المركز الخبري الوطني.

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