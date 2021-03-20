صالح والفياض يؤكدان ضرورة مواصلة الجهد الأمني لمكافحة الإرهاب

2021/03/20 | 18:34 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم السبت، في مقر إقامته في السليمانية، مع رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الأوضاع الأمنية وتطورات الأحداث.وذكر بيان صدر عن رئاسة الجمهورية تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “استقبل السيد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، مقر إقامته في السليمانية، رئيس هيأة الحشد الشعبي فالح الفياض”. …

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