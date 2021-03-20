خبر غير سار من الدنمارك عن لقاح شهير.. وفاة وإصابة خطرة

2021/03/20 | 18:38 - المصدر: بغداد اليوم

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رغم تأكيد منظمة الصحة العالمية على أن فوائد لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، أكثر من مخاطره، مشيرة إلى أن البيانات تؤشر إلى عدم ازدياد حوادث تجلط الدم بعد اللقاح الذي طورته جامعة أكسفورد، وفق ما خلص إليه خبراؤها، خرجت أخبار غير سارة من الدنمارك حول وفاة شخص بسبب جلطة بالدم، وإصابة آخر بنزيف في المخ بعد تلقيهما اللقاح المضاد لكورونا.

وقالت الهيئة التي تدير المستشفيات العامة في كوبنهاغن، الاثنين، إن الشخصين يعملان بالمستشفيات، وتلقيا لقاح أسترا زينيكا قبل أقل من 14 يوما من مرضهما.

كما أكدت وكالة الأدوية الدنمركية تلقيها "تقريرين خطيرين" دون الدخول في تفاصيل أخرى.



ولم ترد تفاصيل عن الوقت الذي مرض فيه الشخصان.

جلطات نادرة

هذا وكانت الدنمارك، التي أوقفت استخدام لقاح أسترا زينيكا يوم 11 مارس آذار، من بين أكثر من 12 دولة أوقفت مؤقتا استخدام اللقاح بعد تقارير عن جلطات دموية نادرة في المخ دفعت العلماء والحكومات إلى الإسراع بالبحث عن أي علاقة بين اللقاح والجلطات الدموية.

وقالت الدنمارك والسويد والنرويج أمس الجمعة إنها تحتاج إلى مزيد من الوقت لتقرر ما إذا كانت ستستخدم اللقاح.

في غضون ذلك، استأنفت 12 دولة تقريبا التطعيم بلقاح أسترا زينيكا اليوم الجمعة، بعد أن قالت جهتان تنظيميتان من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إن فوائده تفوق أي مخاطر، وذلك إثر تقارير عن حالات نادرة أصيبت بجلطات، مما أدى لوقف استخدام اللقاح بصورة مؤقتة.

وانضمت إندونيسيا إلى ألمانيا ودول أخرى استأنفت التطعيم باللقاح.

فوائده أكثر من أضراره المحتملة

كما وافقت الهيئة العليا للصحة في فرنسا رسميا على العودة لاستخدامه قائلة "في ضوء البيانات المقدمة من وكالة الأدوية الأوروبية، ترى الهيئة أن من الممكن استئناف التطعيم بلقاح أسترا زينيكا على الفور".

وفي إيطاليا، قال رئيس الوزراء ماريو دراجي إن بلاده ستسير على نفس الدرب.



واتخذت قبرص ولاتفيا وليتوانيا مواقف مماثلة.



وستستأنف إسبانيا التطعيم اعتبارا من الأربعاء، وأبدت كندا دعمها للقاح.

إلى ذلك، خلصت وكالة الأدوية الأوروبية إلى أن فوائد اللقاح في حماية الناس من الموت بكورونا أو الحاجة لدخول المستشفى تفوق مخاطره المحتملة.

آمن وفعال

مع ذلك، قالت الهيئة المسؤولة عن مراقبة الأدوية في الاتحاد الأوروبي إنه لا يمكن استبعاد الصلة بشكل قطعي بين حالات الجلطات الدموية في المخ وبين اللقاح وإنها ستواصل عملية التقصي والمراجعة جنبا إلى جنب مع الوكالة البريطانية لتنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية.

وقالت إيمير كوك مديرة وكالة الأدوية الأوروبية في إفادة صحافية أمس الخميس "هذا لقاح آمن وفعال...



لو بإمكاني لتلقيته غدا".

وقالت الهيئة إنها ستدخل تحديثا على إرشاداتها بخصوص اللقاح لتشمل شرحا للمرضى حول المخاطر المحتملة ومعلومات للمعنيين بالرعاية الصحية بهدف مساعدة الناس في التعرف على الحالات التي قد يحتاجون فيها لطلب مساعدة طبية بعد التطعيم.

من جانبها، أكدت أسترا زينيكا، التي طورت اللقاح مع جامعة أوكسفورد، إن مراجعة شملت أكثر من 17 مليون شخص تلقوا الجرعات في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لم تتوصل إلى أي دليل على تنامي مخاطر الإصابة بجلطات دموية.

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