رئيسا الجمهورية وهيأة الحشد يؤكدان أهمية دعم الأجهزة الأمنية في حماية المواطنين والسلم المجتمعي

2021/03/20 | 18:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، السبت (20 اذار 2021)، أهمية تعزيز سلطة الدولة وحماية السلم المجتمعي.وقال بيان رئاسي تلقته (بغداد اليوم)، إن الأخير "استقبل، اليوم، في مقر إقامته في السليمانية، رئيس هيأة الحشد الشعبي فالح الفياض". وبحث اللقاء، بحسب البيان، "التطورات السياسية والأمنية في البلد، وأهمية تضافر الجهود لتعزيز أمن واستقرار المواطنين، والتأكيد على ضرورة مواصلة الجهد الأمني لمكافحة الإرهاب وملاحقة خلايا داعش التي تحاول زعزعة الاستقرار في بعض المناطق".

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