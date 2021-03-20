صيف قبل آوانه بـ 3 أشهر هذا الأسبوع.. الحرارة فوق معدلاتها بأكثر من 15 درجة بعدة مناطق

2021/03/20 | 18:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

توقع المتنبئ الجوي، صادق عطية، اليوم السبت (20 آذار 2021)، تأثر مناطق البلاد بمنخفض جوي خماسيني قادم من أفريقيا بالتزامن مع مرتفع جوي في الطبقات العليا من شأنه رفع درجات درجات الحرارة فوق معدلها الحالي لمستوى الضعف.وقال عطية في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "تزامن المنخفض الجوي الخماسيني مع المرتفع الجوي في الطبقات العليا سيسبب ارتفاعاً في درجات الحرارة من منتصف الأسبوع الحالي ولغاية يومي الخميس أو الجمعة المقبلين"، مبينا أن "درجات الحرارة ترتفع في كافة مدن البلاد ما فوق المعدل لكن مدن الجنوب وكذلك جنوب غرب البلاد وبعض مناطق الفرات الأوسط ستكون الأكثر تأثراً". وأضاف أن "درجات الحرارة يوم الأربعاء المقبل ستسجل أعلى من المعدل بفارق ما بين 16-20 درجة مئوية تصل الى ما بين 40-41 درجة في بعض مدن جنوب البلاد". ونوه إلى أن "هناك توقعات بهبوب موجات من الغبار يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين وصولا إلى صباح يوم الخميس المقبل، ناتجة عن نشاط الرياح السطحية الجنوبية الشرقية وربما تكون كثيفة في بعض المناطق". وتابع عطية، "ننصح بتجنب السفر قدر الامكان برا وبحرا خلال يوم الاربعاء وصباح الخميس لشدة موجات الغبار".

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