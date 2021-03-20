الجوية يدك شباك زاخو برباعية

2021/03/20 | 18:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا / اكتسح فريق القوة الجوية شباك زاخو بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم في ملعب الشعب الدولي لحساب الجولة ٢٥ من الدوري الممتاز.القوة الجوية دخل المباراة بتركيز عالي جدا حتى تمكن من افتتاح النتيجة بعد مرور ١٤ دقيقة فقط ليسجل المدافع مصطفى محمد معن النتيجة بالهدف الأول وعزز حمادي النتيجة بهدف ثانٍ بالدقيقة ٢٧ ومن حالة اعترض عليها لاعبو زاخو جاء الهدف الثالث للاعب همام طرلق في الدقيقة ٣٣ على أساس وجود حالة تسلل لينتهي الشوط الأول بتقدم القوة الجوية بثلاثية نظيفة.وفي الشوط الثاني وبعد أن أمن الجوية النتيجة دخل للحفاظ على تقدمه وتمكن حسين جبار من إضافة هدف رابع، فيما سجل هدف زاخو الوحيد اللاعب بروا نوري من ركلة جزاء في الدقيقة ٨٧ لتنتهي المباراة بفوز القوة الجوية بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.ورفع القوة الجوية رصيده إلى النقطة ٥٦ في صدارة الترتيب بينما تجمد رصيد زاخو عند النقطة ٣٤ بالمركز السابع./انتهى

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