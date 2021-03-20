الكتل الكردية تكشف لـ/ نينا / ملابسات فشل الاتفاق حول حصـة الاقليم في الموازنـة العامة

2021/03/20 | 18:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / كشفت الكتل الكرديـة ، عن ملابسـات فشل الاتفاق حول نص المقترح البديل للمادة 11 المتعلق بحصة اقليم كردستان من مشروع قانون الموازنة العامة 2021 .وذكـر النائب عن كتلة التغييـر كاوة محمد ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان "هناك اراء اخرى مختلفة حول الاتفاق على النص البديل للمادة 11 المتعلقة بحصة اقليم كردستان في قانون الموازنة العامة ".واوضح ان " تم الاتفاق ليلة امس الجمعة بالتصويت على المقترح البديل للمادة 11 ، لكن هذا اليوم تغيرت الاراء بالكامل حول النص البديل لحصة الاقليم في قانون الموازنة ".واضاف ان " هناك خلافات جديدة حول النص الحكومي والنص البديل ، مايعني ان الجلسة قد تؤجل ولا تعقد مساء هذا اليوم "، مبينا ان " الخلاف بين الكتل الشيعية والسنية اولا ، و هناك خلاف اخر بين الكتل الشيعية والكتل الكردية حول اتفاق ليلة الامس ".وبشأن تمرير التصويت بالاغلبية على قانون الموازنة ، على غرار مقترح تعديل قانون المحكمة الاتحادية ، اوضح ان " هذا السيناريو لن يتكرر ، في الاقل لجلسة اليوم السبت ولايجري التصويت بالاغلبية نفسها ".وقررت رئاسة مجلس النواب ، تأجيل جلسة مساء امس الجمعـة الى اليوم السبت ، بسبب المناقشات المستمرة بين النواب واللجنة المالية ولغرض اكمال التفاصيل والطباعة النهائية ، حيث سيتم اعمام النسخة النهائية لمشروع قانون الموازنة حال استكمالها من قبل اللجنة المالية النيابية ./انتهى5

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