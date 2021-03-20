2021/03/20 | 18:39 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 6 دقیقة

803 مشاهدة

اعلن الحشد الشعبي، السبت، القبض على مرتكبي جريمة قرية البودور جنوب تكريت في محافظة صلاح الدين.



وقال معاون امر اللواء 35 بالحشد فرحان بدير الحمداني في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (20 آذار 2021)، انه "تم تشيكل غرفة عمليات من استخبارات اللواء 35 واستخبارات وأمن الحشد وبمشاركة استخبارات الداخلية لتحليل المعلومات والافادات"، مبينا ان "الجهود تكللت باالقاء القبض على المتهمين الرئيسين في الجريمة حيث تم مصادقة أقوالهم في محكمة جنايات تكريت".



واضاف الحمداني، ان "المجرمين الملقى القبض عليهم من نفس القرية وبينهم من تعاون مع داعش وشارك بتمويل عناصره".



واشار الى ان "شهداء الجريمة الجبانة حدثت بسبب تعاون الاهالي مع القوات الامنية والحشد الشعبي ولكونهم رافضين للارهاب وافكاره".

وأكدت المعلومات الأولية، أن "الجريمة وقعت منتصف ليلة الجمعة، واستهدفت 3 منازل تعود لمواطنين في قرية البودور بمنطقة العوينات جنوب تكريت في محافظة صلاح الدين" .

وشنت عصابات داعش فجر الــ 12 / 3 / 2021 هجوما على أسرة في منطقة البو دور جنوبي تكريت حيث قاموا بقتل 8 مواطنين بينهم 6 من عائلة واحدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يعلن القبض على منفذي مجزرة 'البودور') نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يعلن القبض على منفذي مجزرة 'البودور') من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).