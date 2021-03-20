تسجيل32 وفاة جديدة و4654 إصابة وتماثل3795 مصابا للشفاء

2021/03/20 | 18:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة تسجيل اثنتين وثلاثين حالة وفاة وأربعة آلاف وست مئة وأربع وخمسين إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

جاء ذلك في الموقف الوبائي الذي نشرته الوزارة، والذي اشارت فيه الى ارتفاع عدد الوفيات في العراق الى ثلاثة عشر الفا وتسع مئة وتسع وستين حالة، ومجمل عدد الإصابات الى سبع مئة وتسعة وثمانين الفا وثلاث مئة وتسعين إصابة، في حين اشارت الوزارة الى تماثل ثلاثة آلاف وسبع مئة وخمسة وتسعين مصابا للشفاء.

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