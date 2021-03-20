الفتح: الكتل الشيعية والسنية اتفقت على تعديلات المادة ١١ ثانيا الخاصة بكردستان

2021/03/20 | 18:41 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / خاص..

أكد النائب عن تحالف الفتح، السبت، حامد الموسوي ان الكتل الشيعية اتفقت ليلية امس على التعديلات التي أجريت على المادة ١١ ثانيا من الموازنة الخاصة بحصة الاقليم بالإضافة لجميع فقراتها.

وقال الموسوي في تصريح لوكالة /المعلومة/، انه” جرى اجتماع ليلة امس بين القوى الشيعية لمناقشة التعديلات التي اجريت على حصة الاقليم في الموازنة ضمن المادة ١١ ثانيا مع فقراتها وتم بعد النقاش الطويل التوصل الى اتفاق عليها وعرضها على القوى السنية”.

وأضاف، انه” كما تمت موافقة القوى السنية على ما اجري من تعديل على حصة الاقليم وبالتالي فانه سيتم عرضها على مجلس النواب للتصويت عليها”.

واشار الى ان” الكرد لم يوافقوا على هذا التعديل وهددوا بمقاطعة جلسة التصويت على الموازنة التي من المفترض أن تعقد اليوم”.انتهى / 25 ر

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