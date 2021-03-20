الحشد الشعبي يعلن القبض على “المتورطين” في جريمة البودور بصلاح الدين

2021/03/20 | 18:43 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلن الحشد الشعبي، السبت، إلقاء القبض على مرتكبي جريمة قرية البودور جنوب تكريت في محافظة صلاح الدين.وقال معاون آمر اللواء 35 بالحشد الشعبي فرحان بدير الحمداني، انه “تم تشيكل غرفة عمليات من استخبارات اللواء 35 واستخبارات وأمن الحشد وبمشاركة استخبارات الداخلية لتحليل المعلومات والإفادات”، مبينا ان “الجهود تكللت بإلقاء القبض على المتهمين الرئيسين […]

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