2021/03/20 | 18:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم السبت، مع رئيس هيأة الحشد الشعبي فالح الفياض، تعزيز سلطة الدولة وسيادتها، ودعم أجهزتها الأمنية في حماية أمن المواطنين.

وقال المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية، في بيان صحفي، ان “صالح استقبل في مقر إقامته في السليمانية، رئيس هيأة الحشد الشعبي فالح الفياض”.

واضاف البيان، انه “جرى، خلال اللقاء، بحث التطورات السياسية والأمنية في البلد، وأهمية تضافر الجهود لتعزيز أمن واستقرار المواطنين، والتأكيد على ضرورة مواصلة الجهد الأمني لمكافحة الإرهاب وملاحقة خلايا داعش التي تحاول زعزعة الاستقرار في بعض المناطق، إلى جانب تعزيز سلطة الدولة وسيادتها، ودعم أجهزتها الأمنية في حماية أمن المواطنين، وحماية السلم المجتمعي والأمن العام”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفياض وصالح يبحثان تعزيز سلطة الدولة وسيادتها) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفياض وصالح يبحثان تعزيز سلطة الدولة وسيادتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).