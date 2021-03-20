انهيار مفاجئ للاتفاق مع الكرد بخصوص الموازنة.. ماذا يجري داخل مجلس النواب؟

2021/03/20 | 18:45 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشفت تقارير صحفية عن انهيار مفاجئ للاتفاق بين الوفد الكردي والكتل السياسية في مجلس النواب حول موضوع المادة 11 وتسليم استحقاقات الاقليم وشروط حكومة بغداد بما يدفعه الاقليم من نفط وايرادات منافذ.

واشارت التقارير الى ان “الوفد الكردي برئاسة نائب رئيس حكومة اقليم كردستان قوباد طالباني، غادر مبنى مجلس النواب، بعد فشل الاتفاق بين الكرد والقوى الشيعية بعد رفض الكرد اضافة فقرة تتعلق بعدم تسليم حكومة المركز مستحقات الاقليم في حال عدم التزام الاخير بتسليم ما بذمته”.



وتسريب انباء عن الغاء جلسة البرلمان لهذا اليوم.

إلا أن النائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، ريزان شيخ دلير، نفت انسحاب الوفد الكردي مشيرة الى استمرار المفاوضات.

وقالت شيخ دلير في تصريح صحفي، إن “الاتفاق الذي أبرم مساء أمس، بين الوفد الكردي، والكتل الشيعية، تعرض إلى الانهيار بشكل مفاجئ وسبب انهيار هذا الاتفاق ما زال مجهولاً لغاية الآن”

وتابعت، أن “المفاوضات بين الطرفين جارية، والاجتماعات مستمرة حاليا”.

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