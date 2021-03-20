بدء استقبال طلبات الترشيح للمجلس التشريعي الفلسطيني

2021/03/20 | 18:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس منتصف يناير الماضي مرسوما حدد فيه موعد الانتخابات التشريعية في 22 مايو، والرئاسية في 31 يوليو.

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