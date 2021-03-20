تأجيل جلسىة التصويت على الموازنة الى السبت المقبل

2021/03/20 | 19:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / قررت رئاسة مجلس النواب ، تأجيل التصويت على مشروع قانون الموازنة الى يوم السبت المقبل الساعة الواحدة ظهرا ، وذلك بالنظر لاستمرار النقاشات حول مشروع قانون الموازنة ،ولمنح الفرصة للجان المختصة لمزيد من المراجعة والتدقيق./انتهى5

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