2021/03/20 | 19:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد رئيسا الجمهورية برهم صالح و هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اهمية تعزيز سلطة الدولة وسيادتها، ودعم أجهزتها الأمنية في حماية أمن المواطنين.وذكر بيان رئاسي تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" ان الرئيس برهم صالح التقى اليوم بمقر اقامته في محافظة السليمانية الفياض، وجرى، خلال اللقاء، بحث التطورات السياسية والأمنية في البلد، وأهمية تضافر الجهود لتعزيز أمن واستقرار المواطنين".وأكد الجانبان على" ضرورة مواصلة الجهد الأمني لمكافحة الإرهاب وملاحقة خلايا داعش التي تحاول زعزعة الاستقرار في بعض المناطق، إلى جانب تعزيز سلطة الدولة وسيادتها، ودعم أجهزتها الأمنية في حماية أمن المواطنين، وحماية السلم المجتمعي والأمن العام"./انتهى7

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية يستقبل رئيس هيئة الحشد الشعبي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية يستقبل رئيس هيئة الحشد الشعبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).