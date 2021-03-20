البرلمان يعلن تأجيل التصويت على مشروع قانون الموازنة

2021/03/20 | 19:10 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلن مجلس النواب، السبت، تأجيل التصويت على مشروع قانون الموازنة الى يوم السبت.

وقال المكتب الاعلامي للمجلس في بيان اليوم، (29 آذار 2021)، انه "بالنظر لاستمرار النقاشات حول مشروع قانون الموازنة ولمنح الفرصة للجان المختصة لمزيد من المراجعة والتدقيق".

وأضاف البيان، انه "تقرر تأجيل التصويت على مشروع قانون الموازنة الى يوم السبت الموافق 27 اذار 2021 الساعة الواحدة ظهرا".

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