المالية النيابية تحسم مصير العقود في موازنة 2021

2021/03/20 | 19:10 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكدت اللجنة المالية النيابية، السبت، تثبيت عقود (8) دوائر ضمن موازنة 2021.

وقالت اللجنة في تصريح تابعه NRT عربية، (20 اذار 2021) انه "تم تثبيت عقود أمانة بغداد ومديرية ماء بغداد ومديرية مجاري بغداد، والمؤسسات البلدية التابعة لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والمؤسسات البلدية التابعة لكل محافظة ودوائر المجاري في المحافظات ودوائر الماء في المحافظات ضمن موازنة 2021".

واوضحت، ان "التثبيت ضمن درجات الحذف والاستحداث للاعوام (2019، 2020، 2021) مع الاحتفاظ بحركة الملاك لعامي 2016 و2017".

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