الامتحانات .. كورونا .. الطلبة

2021/03/20 | 19:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: سعاد حسن الجوهري

تحل علينا امتحانات نصف السنة للموسم

الدراسي الحالي في ظروف اقل ما توصف

بالقهارة والعصيبة وعلى مختلف الصعد

صحيا واقتصاديا واجتماعيا.





فاذا تطرقنا الى تداعيات الجائحة فاننا

سنجد

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