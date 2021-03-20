للمرة الثانية.. البرلمان يفشل في عقد جلسة التصويت على الموازنة .. والسبب ؟

2021/03/20 | 19:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فشل مجلس النواب العراقي للمرة

الثانية، بعقد جلسته للتصويت على

الموازنة العامة للبلاد، بعد ان فشل امس

الجمعة بعقد جلسته، واعلن تأجيلها الى

العاشرة من صباح اليوم السبت.

وقالت الدائرة الاعلامية للمجلس ف

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