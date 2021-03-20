2021/03/20 | 19:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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صالح يدعو لحل قانوني بين بغداد وأربيل بشأن المسائل العالقة » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 19:02

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