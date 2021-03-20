انتقادات للرئيس الإيراني الأسبق خاتمي بعد “اعتذاره” للشعب

2021/03/20 | 19:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران-(أ ف ب) – انتقد مقال نشرته وكالة “تسنيم” الإيرانية المحافظة السبت الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي بعدما أعرب عن “تعاطفه” مع “معاناة” مواطنيه و”اعتذاره” عن “النواقص والقصور” عندما كان في السلطة.ونشرت الوكالة النص الذي يحمل عنوان “سيد خاتمي، أنت جزء من المشكلة وليس من الحل”، قبل أقل من ثلاثة أشهر من انتخابات […]

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