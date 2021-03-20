عاجل | رئيس الجمهورية برهم صالح يهنئ بأعياد نوروز

2021/03/20 | 19:13 - المصدر: قناة التغيير

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صالح يدعو إلى حل الخلافات بين بغداد واربيل بطريقة عادلة وقانونية

رئيس الجمهورية برهم صالح يهنئ بأعياد نوروز

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