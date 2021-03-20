رئيسا الجمهورية وهيئة الحشد يؤكدان أهمية دعم الأجهزة الأمنية

2021/03/20 | 19:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض أهمية تعزيز سلطة الدولة وسيادتها، ودعم أجهزتها الأمنية في حماية أمن المواطنين، وتحقيق السلم المجتمعي.

جاء ذلك لقاء جمع الطرفان في السليمانية، حيث جرى البحث في التطورات السياسية والأمنية في البلد، والتأكيد على أهمية تضافر الجهود لتعزيز الامن العام من خلال مواصلة الجهد الأمني لمكافحة الإرهاب وملاحقة خلايا داعش التي تحاول زعزعة الاستقرار في بعض المناطق.

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