تأجيل جلسة التصويت على الموازنة الى السبت المقبل

2021/03/20 | 19:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قررت رئاسة مجلس النواب، اليوم السبت، تأجيل جلسة التصويت على مشروع قانون الموازنة الى السبت المقبل.

وقالت الدائرة الاعلامية للبرلمان في بيان صحفي، انه “بالنظر لاستمرار النقاشات حول مشروع قانون الموازنة ولمنح الفرصة للجان المختصة لمزيد من المراجعة والتدقيق تقرر تاجيل التصويت على مشروع قانون الموازنة الى يوم السبت الموافق ٢٧ اذار ٢٠٢١ الساعة الواحدة ظهرا“.

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