2021/03/20 | 19:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلن مصرف الرشيد، اليوم السبت، اطلاق الوجبة الأولى من سلف منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع.وذكر المكتب الاعلامي للمصرف، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “المصرف يعلن اطلاق الوجبة الاولى لسلف منتسبي الوزارت الامنية”، داعياً المستفيدين كافة ممن ارسلت لهم رسائل نصية إلى “مراجعة فروع المصرف او مكاتب الدفع الالكتروني […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرشيد يطلق الوجبة الأولى من سلف منتسبي الداخلية والدفاع المركز الخبري الوطني.

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