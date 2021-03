جزائر السهلاني: اطراف حكومية وسياسية تسعى للاستحواذ على الرياضة وتسخيرها للاغراض الانتخابية

2021/03/20 | 19:17 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن انسحابه من سباق الانتخابات الاولمبية..! بغداد – خاص اعلن المدير التنفيذي للجنة الاولمبية العراقية ( جزائر السهلاني ) انسحابه من سباق الترشيح في انتخابات اللجنة الاولمبية ، واصفاً قرار انسحابه بأنه (القرار الافضل).وذكر السهلاني في تصريح خاص: أن العملية الانتخابية الحالية واجراءاتها لا تمثل ادنى استحقاقات المسؤولية لانقاذ البيت الاولمبي ، وهي ليست

