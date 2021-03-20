2021/03/20 | 19:17 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ صلاح الدين أعلن الحشد الشعبي، السبت، إلقاء القبض على مرتكبي جريمة قرية البودور جنوب تكريت في محافظة صلاح الدين. وقال معاون آمر اللواء 35 بالحشد الشعبي فرحان بدير الحمداني، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “تم تشيكل غرفة عمليات من استخبارات اللواء 35 واستخبارات وأمن الحشد وبمشاركة استخبارات الداخلية لتحليل المعلومات …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يعلن القبض على ’المتورطين’ في جريمة البودور بصلاح الدين) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد يعلن القبض على ’المتورطين’ في جريمة البودور بصلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).