2021/03/20 | 19:18 - المصدر: عين العراق

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السياسية

السبت 20 مارس 2021 | 06:52 مساءً | عدد القراءات : 73

اجتماعات وتذمر في مجلس النواب..تعرف على التفاصيل

ذكر مصدر ان اخر التطورات في مبنى مجلس النواب قبيل عقد جلسة التصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي.

وبين المصدر، ان"الاجتماعات مستمرة من كل صوب، فرئاسة البرلمان عقدت اجتماعا مع رؤساء الكتل وهناك اجتماعا اخر للكتل الكردية ولغاية الان لا بوادر اتفاق على فقرات الموازنة خاصة تلك التي تتعلق بحصة الاقليم".

واضاف، ان"هناك تذمر واضح على النواب، نتيجة تأخر عقد الجلسة التي كان من المقرر عقدها في الساعة العاشرة صباحا اليوم ولغاية الان لم تعقد"، مشيرا الى"انهيار اتفاقات عدة بشأن بنود الموازنة وليس المتعلقة بالاقليم فقط".

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