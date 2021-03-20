الكاظمي يهنئ بمناسبة عيد نوروز

2021/03/20 | 19:18 - المصدر: وكالة ناس

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نهنئ شعبنا الكردي والعراقيين جميعا وكل المحتفلين بأعياد نوروز.‏وبهذه المناسبة السعيدة نؤكد على التمسك بوحدة بلدنا ومكتسباتنا الديمقراطية، ونتطلع الى تجاوز التحديات الاقتصادية والصحية، وان يكون تآخي الشعب العراقي بكل اطيافه، عنوانا لمستقبل افضل.‏ كل عام وانتم بألف خير.

مصطفى الكاظمي

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