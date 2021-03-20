مجلس النواب يؤجل التصويت على الموازنة الى السبت المقبل

2021/03/20 | 19:18 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت عضو في مجلس النواب، عن تأجيل جلسة مجلس النواب الخاصة بالموازنة الى يوم السبت من الاسبوع القادم.

وقالت ريزان شيخ دلير عضو مجلس النواب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، ان مجلس النواب قرر تأجيل جلسته الخاصة بالتصويت على الموازنة الى يوم السبت من الاسبوع المقبل الموافق الـ 27 من شهر اذار الحالي.

من جانبها قالت ارزو محمود عضو مجلس النواب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، ان الخلافات بين الكتل النيابية حول مشروع قانون الموازنة ادت الى تأجيل الجلسة الى الاسبوع المقبل.

هذا وكان من المقرر ان يعقد مجلس النواب اليوم السبت جلسة للتصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية.

PUKmedia خاص

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