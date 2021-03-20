قلق في باريس سان جيرمان بسبب نيمار

2021/03/20 | 19:19 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]وجهت اذاعة راديو مونت كارلو صدمة من العيار الثقيل لجماهير باريس سان جيرمان في اطار رغبة الفريق في تحقيق لقب دوري أبطال اوروبا في الموسم الحالي.

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