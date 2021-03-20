بمناسبة اعياد نوروز.. صالح يدعو حكومتي المركز والاقليم لحل المشاكل العالقة

2021/03/20 | 19:26 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دعا رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم السبت، بحلول”اعياد نوروز” حكومتي المركز والاقليم لحل المشاكل العالقة.ودعا رئيس الجمهورية في تهنئه، إلى “حل المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان حلا عادلا وقانونيا يحفظ حقوق العراقيين ومن ضمنها حقوق المواطنين في إقليم كردستان واعتماد السياقات الدستورية والقانونية التي لا تترك مجالا للتلاعب بحقوق المواطنين”.[…]

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