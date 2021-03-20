مجلس النواب يؤجل التصويت على الموازنة الى السبت المقبل

2021/03/20 | 19:27 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..

قرر مجلس النواب، السبت، تأجيل التصويت على مشروع الموازنة الى السبت المقبل.

وقال المجلس في بيان، إنه "بالنظر لاستمرار النقاشات حول مشروع قانون الموازنة ولمنح الفرصة للجان المختصة لمزيد من المراجعة والتدقيق تقرر تاجيل التصويت على مشروع قانون الموازنة الى يوم السبت الموافق ٢٧ اذار ٢٠٢١ الساعة الواحدة ظهرا".

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